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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة بالبحيرة تواصل نشاطها الصيفي للرواد

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، استمر فرع ثقافة البحيرة في تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والثقافية التي تقام أسبوعيا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور.

في السياق عقدت محاضرة بعنوان "تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" ضمن سلسلة محاضرات عن تعديل السلوك بقاعة المؤتمرات مع د. روحية داوود - أخصائي نفسي اكلنيكى واستشارى نفسي وتربوى، تناولت كيفية التعامل مع الطفل العنيد، بجانب تنفيذ  ورشة حكي عن "الرضا والقناعة كنز لا يفنى" وهذا هو اللقاء الرابع ضمن سلسلة مكارم الأخلاق قدمتها إيمان القمحاوي وكيفية تعليم الأطفال عن معنى الرضا والقناعة فى حياتنا

بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الورش الفنية للأطفال منها ورش رسم وتلوين وورشة اورجامي نفذها محمود نوار تناول كيفية استخدامهم الألوان والتميز بينهم، ورشة عمل برواز بَعصيان الشيش والفوم قدمتها إيمان غزلان، ورشة عمل شنطة بالفوم للمدربة سمر الفقى، بينما نفذت اماني صقر ورشة عمل هدية بالقلم والفوم لتعليم الأطفال أساسيات الإبداع وكيفية استخدام ورق الكرتون والورق الملون وصنع أشكال فنية متنوعة.

وفى الختام أقيم عرض فني لفرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة المدرب سامح عثمان، وقدمت الفرقة باقة من التبلوهات الفنية منها "الحالة، الحصان، التنورة، الفلاحين".

تقام الفعاليات بإشراف فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

على جانب آخر عقد قصر ثقافة الطفل بدمنهور "دورة ويندوز ١٠ للأطفال" تناول محمد هارون تعريف المتدربين على كيفية ترتيب الملفات طبقا للتاريخ، للحجم، والنوع، وما هي امتدادات الملفات المستخدمة باستمرار على الكمبيوتر والفرق بينهم، وطريقة تغيير اعدادات الحساب الشخصي على نظام ويندوز ووضع رمز مرور مع المرور سريعا على كيفية انشاء ونسخ ولصق وحذف المجلدات، إلي جانب تنفيذ ورشة تعليم أساسيات الرسم من خلال البيكسيل ارت "pixel art"، تدريب د. الاء موسى تناولت ف حديثها كيفية تعليم الرواد أسس الرسم وتدريبهم على رسم بطريقة البيكسيل ارت ومدى أهمية هذه الطريقة للاطفال لتنمية مهاراتهم، وتقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 7 م

نفذ بيت ثقافة كوم حمادة ورشة حلي وخرز وعرض للمنتجات الفنية المميزة مع رواد البيت وكيفية استخدام الخرز وصنع حلى من أفكار بسيطة لتنمية قدراتهم تدريب هبة عسر، بينما عقدت مكتبة ثقافة حوش عيسى ورشة "حساب ذهنى" تدريب سعاد السقا قامت مع الرواد كيفية تدريب العقل وتنمية القدرات الحسابية بعيدا عن إستخدام الآلة الحاسبة وجعل المسائل الرياضية وسيلة للاستمتاع.

فعاليات النشاط الصيفي الهيئة العامة لقصور الثقافة الأنشطة الفنية والثقافية مكتبة مصر العامة تعديل السلوك إيمان القمحاوي

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