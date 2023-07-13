سفير تركيا بالقاهرة يكشف قرارًا مهمًا وأفقًا مستقبلية في العلاقات مع مصر |خاص

شهدت العلاقات بين مصر وتركيا الفترة الأخيرة، تحسنًا كبيرًا ملحوظًا، خاصة بعد القرار الأخير لكل من البلدين برفع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي هذا الصدد قام السفير التركي لدى القاهرة في لقاء لموقع "صدى البلد" الإخباري بمناقشة أهم وأبرز القضايا والملفات حول العلاقات المصرية ‏التركية‎.‎



العلاقات بين القاهرة وأنقرة وصلت لأرفع المستويات



وأعرب السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن عن سعادته بقرار رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى ‏السفراء خلال حواره لموقع "صدى البلد" وناقش فيه أهم وأبرز القضايا والملفات حول العلاقات المصرية ‏التركية‎.‎



وقال السفير التركي صالح موطلو شن خلال حوار لموقع "صدى البلد" أن هذا القرار يعكس الإرادة المشتركة بين قادة ‏الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفي هذا الإطار تم اتخاذ قرار رفع مستوى العلاقات ‏الدبلوماسية‎.‎

‎ ‎

وأوضح شن ان وجود سفير ممثلا لبلده في كلتا الدولتين، فأنه الى جانب التمثيل فهو يؤكد الصداقة والثقة بين البلدين.‏

‎ ‎

وأفاد شن في حواره لـ "صدى البلد" بأن هذا قرار رفع المستويات وتعيين سفراء في كلا البلدين هو نتيجة لمسار تطبيع ‏العلاقات بين مصر وتركيا، وفي هذه المرحلة بعد ان يتم ترشيح السفير من قبل بلده أولا يتم الحصول على موافقة السلطات في الدولة ‏التي رشح إليها وفي المرحلة الأخيرة يقدم السفراء المنتدبون خطاب الاعتماد إلى رئيس الدولة المنتدب لها . ‏



وأعلنت كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء‎.‎

‎ ‎

ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في مدينة أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موطلو شن كسفير لها في ‏القاهرة‎.‎



عودة العلاقات بين البلدين تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار



وصرح السفير التركي لدى القاهرة موطلو شن في حوار لـ "صدى البلد" أن كل من مصر وتركيا يحظوا بالتعاون في العديد من المجالات والتعاون المستمر بين البلدين مبني على الثقة المتبادلة ‏والاحترام وهذا التطور يخلق فرص تعاون جديدة بين الشعبين الشقيقين‎.‎

‎ ‎

كما أوضح السفير التركي لدى القاهرة لـ "صدى البلد" أن هذه قرارات الأخيرة تخلق فرص جديدة وتفتح أفق جديدة للأستثمار في العديد من المجالات مثل التجارة والاقتصاد كل هذا ‏يعزز العلاقات أكثر وهذا سيعود بالنفع على كلتا الدولتين‎.‎

وأفاد شن في تصريحاته، بأن هذا القرار يساهم في تطوير العلاقات الثنائية ثقافياً كما سينعكس هذا التعاون على مجالات عديدة ‏مثل السياحة و الثقافة و الرياضية والتواصل. ‏

‎ ‎

وأشار شن إلى أنه في الفترة المقبلة يستلقي وزراء التجارة و التكنولوجيا والثقافة في كلا البلدين و ستكون هناك زيارات متبادلة‏.

وأضاف السفير أن كل من مصر وتركيا سينظمون العديد من الفعاليات المشتركة في مجالات التعاون المختلفة كأي دول شقيقة ‏وصديقة وفي هذا الإطار قد يتم تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية وفينة بين البلدين. ‏

برامج تعليمية جيدة بين مصر وتركيا في الفترة القادمة

قال السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن أن قرار رفع العلاقات الدبلوماسية يساهم في تطوير العلاقات الثنائية ثقافياً كما يساهم في التعاون في مجال الصناعة والمجال التقني والموصلات، كما تخلق فرص جديدة في العديد من المجالات مثل التجارة والاقتصاد كل هذا ‏يعزز العلاقات أكثر وهذا سيعود بالنفع على كلتا الدولتين‎.‎

وأضاف موطلو شن في حوار لـ موقع "صدى البلد" أن الحوار السياسي سيكون بين البلدين متبادل في كل المجالات في المستقبل.

وأوضح موطلو شن أن كلا البلدين يحظوا بالتعاون في العديد من المجالات والتعاون المستمر بين البلدين مبني على الثقة المتبادلة ‏والاحترام وهذا التطور يخلق فرص تعاون جديدة بين الشعبين الشقيقين‎.‎

وقام موطلو شن بتصريح خاص عن زيارات مستقبلية متبادلة بين مسؤلين من كلا البلدين مثل وزراء التجارة ووزاراء التكنولوجيا والثقافة.

وأضاف شن بأنه سوف تنظم كلٍ من مصر وتركيا العديد من الفعاليات والأنشطة كأي دولتين صديقتين شيقيتين وأنه سيقام بين الدولتين فعاليات ثقافية ورياضية ومهرجانات ثقافية بين البلدين.

كما أوضح موطلو شن أن سيكون هناك تبادل علمي وبرامج تعليمية جيدة بين مصر وتركيا في الفترة القادمة.

التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 20 مليار دولار خلال 10 سنوات

قال السفير التركي لدى القاهرة موطلو شين أن حجم التجارة بين البلدين وصل في عام 2022 وصل إلى 10 مليار دولار وذلك يشمل أيضاً الغاز الطبيعي المسال وأشار أن هذا الرقم سيصل إلى الضعف خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك رداً على سؤاله حول مدى التعاون الذي ممكن يتطور فيه مصر وتركيا.

وأفاد موطلو شن في حواره لـ "صدى البلد" بأن التعاونات الأخيرة ساهمت في تطبيع السياسات والعلاقات بين البلدين وساهمت في تعزيز وتشجيع مجال الأعمال في القطاع الخاص على توثيق سياقها أكثر مع مصر.

وأضاف موطلو شن أن شهد مجال التجارة بين البلدين في أخر عشر سنوات تحسنات كثيرة.

وأشار موطلو شن إلى ان الخطوة السياسية التي اتخذتها والانفتاح السياسي لكل من مصر وتركيا ستساعد على خلق فرص كبيرة في مجال الأعمال على تأسيس علاقة وثيقة جديدة من نوعها في حركة البيع والشراء والأستيراد والتصدير وفرص جديدة في مجال الأستثمار بين مصر وتركيا.

وأفاد موطلو شن بأنه يتوقع زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار الضعف خلال العشر سنوات القادمة بدءاً من عام 2024 القادم، مضيفاً أن البلدين سيشهدوا نمو كبير بمساعدة الخطوات الاخيرة في تحسين المعملات التجارية بين البلدين.

وأوضح السفير التركي أن موقع كل من مصر وتركيا الجغرافي يساعد على تحسين العلاقات التجارية بين البلدين خاصة عن طريق البحر الأبيض المتوسط ويسهل من خلالها شحن السفن من ميناء الأسكندرية في مصر وإلى الميناء مدينة مرسين في تركيا وأن تكاليف شحن السفن ستكون منخفضة وسهلة في توصيلها وسيساعد هذا على التكامل في اقتصاد كلا البلدين.

وقال موطلو شن أنه لا يظن أن التعاون سيتوقف عند مجال التجارة فقط بل سيكون أيضاً هناك لدى مجال الصناعة إمكانية هائلة يمكن للبلدين إستغلالها وأستثمارات مشتركة، مضيفاً أن هناك أيضاً فرص هائلة بمجال السياحة ومشاريع مشتركة يمكن للبلدين تقييمها.

ارتفاع كبير في أعداد السيّاح الاتراك بمصر الفترة المقبلة

قال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن إن التعاون الثنائي في السياحة سيشهد تحسناً كبيراً بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية من الناحية العملية من خلال تسهيل تأشيرة دخول الأتراك لمصر.

وأفاد موطلو شن في حواره لـ موقع "صدى البلد" بأن هذا القرار سيؤثر في قدوم العديد من السائحين الأتراك إلى مصر لرؤية المناطق السياحية في القاهرة، مدينة شرم ‏الشيخ ، الأقصر، أسوان، ومدينة العالمين.

وأشار موطلو شن إلى أن الأتراك يهتموا دائماً بزيارة مصر ومعالمها فيها خاصة في مدينة ‏شرم الشيخ والذي يرى فيها العديد من الأتراك السحر والجمال والطبيعة وهي من الوجهات المشهورة لدى الشعب التركي، كما أن العديد من الأتراك يولون اهتماما كبيرا لمدينة القاهرة ومن المتوقع ان يحدث زخم في الزيارات مع تراجع درجات ‏الحرارة من شهر سبتمبر وحتى شهر مايو. ‏

وأوضح موطلو شن أن قرار تسهيل تأشيرة الدخول لديه تأثير إيجابي مباشر ليس في المجال السياحية فقط فهذا القرار يجذب العديد من المستثمرين وفي الفترة القادمة سنرى مفاوضات كثيفة حول فرص الاستثمار والتجارة‏.

وكما قال شن إنه يتوقع زيارة العديد من رجال الأعمال الأتراك الى القاهرة والإسكندرية لتقييم فرص التجارة والاستثمار. ‏

الأتفاقيات الثنائية المستقبلية بين البلدين

قال السفير التركي صالح موطلو شن أن هناك اتفاقيات في مجال الاقتصاد والتجارة وستساهم في خلق إطار مؤسسي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وجاء ذلك خلال حوار السفيرالتركي موطلو شن رداً على سؤاله عن الأتفاقيات الثنائية المستقبلية التي يمكن للبلدين مناقشتها في هذه الفترة خاصة بعد القرارات الاخيرة.

وأضاف السفير التركي صالح موطلو شن أن هناك مشروعات مختلفة وأتفاقيات عظيمة وسيتم مناقشتها أولاً في هذا السياق وسيكون هناك اتفاقيات تتضمن الأطار المؤسسي من دولة غلى دولة لتنظيم عملية الإشراف على العلاقات الأقتصادية.

وتوقع موتلو شين أن سيكون هناك خطوات أخرى لأعادة العلاقات بين البلدين من خلال القطاع الخاص.

كما قال أن لدى مصر وتركيا عدداً من الاتفاقيات سيتم مناقاشتها والعمل عليها الفترة القادمة وهناك اتفاقيات من الممكن أن يتم تجديدها، وكلتا البدلين بصدد تعديلات تهدف إلى تكوين آليات تتعلق بتوفير التنسيق الخاص ‏بالعلاقات الاقتصادية.‎ ‎



وأوضح شن أن قرار رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوي السفراء يكون له دور في توفير مساهمة القطاع الخاص للعلاقات.

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

السفير التركي صالح موتلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود