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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة في كييف.. الكشف عن موعد بدء الجيش الروسي لهجومه الضخم بأوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، نقلاً عن مسؤول أمريكي، إن الجيش الروسي سيتعامل بسهولة مع القوات الأوكرانية ويشن هجومه المضاد الخاص، على الأرجح في أغسطس.

وقال هيرش، نقلا عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته: “ستواجه كييف المشكلة الحقيقية في الصيف، ربما في أغسطس، عندما يتعامل الجيش الروسي بسهولة مع هجوم مضاد ويشن هجومه الضخم”.

وأضاف: “ليس معروفًا كيف ستتطور الأحداث أكثر، لأن الولايات المتحدة دفعت نفسها إلى الزاوية من خلال دعوة الناتو للرد على تصرفات القوات المسلحة”.

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وأوضح أن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لا تعرف الكثير عن موقف القوات الروسية في أوكرانيا.

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