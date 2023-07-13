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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 | نكشف تفاصيل اختبارات كليات التربية الرياضية

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة جميع الخدمات الإلكترونية  لطلاب الثانوية العامة 2023 بتنسيق القبول بالجامعات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

التسجيل  باختبارات القدرات 2023

‎ويمكن التقديم في تنسيق الجامعات 2023  والتسجيل باختبارات القدرات عن طريق الدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

موعد بدء التسجيل باختبارات القدرات ٢٠٢٣

‎وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

 

اختبارات القدرات 2023 بكلية التربية الرياضية 

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات التربية الرياضية الاختبارات و التفاصيل الخاصة بالدراسة بها و كيفية التقدم.

 تعد كلية التربية الرياضية الغاية والهدف لفئة كبيرة من الطلاب ممن يحبون ويعشقون ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، ولذلك يتسأل الكثيرون عديد الأسئلة حول مواعيد اختبارات القدرات، وما هى شروط القبول بكليات التربية الرياضية ، وأماكن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية ، وتنسيق الكلية.

 

اجزاء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية 2023 

و تكون اختبارات القدرات كلية التربية الرياضية عبارة عن :

  •  اختبارات رياضية لقياس القدرات الرياضية الطالب المتقدم الكلية عن طريق لجنة يتم تشكيلها من دكاترة الكلية ويشترط أن يجتاز الطالب اختبار بدني ومهاره ويحصل على 70 درجة على الاقل فى هذا الاختبار .
  • اختبارات طبية عبارة عن كشف طبى  لقياس مدى اللياقة الطبية للطالب المتقدم والتأكد من عدم وجود إصابة او اعاقة تعوقه عن الالتحاق بالكلية .
  • اختبار ذكاء ومعلومات عامة وهو عبارة عن مجموعة من الاسئلة للتخصص المتقدم اليه الطالب فى الكلية ويشترط ان يحصل الطالب على 30 درجة على الاقل فى هذا الاختبار .

 

 

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