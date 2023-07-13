كيشيدا يسعى لتعزيز الشراكة الخضراء مع دول الخليج في جولة تاريخية

يعتزم رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا زيارة السعودية والإمارات وقطر في الفترة من 16 إلى 19 يوليو.

الهدف من الزيارة بحث أسواق الطاقة وتقديم تقنيات يابانية للانتقال إلى مستوى الانبعاثات الصفرية.

وسبيحث كيشيدا أيضا التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والغذاء والتعليم والسياحة.

السعودية

كيشيدا سيزور المملكة في 16 يوليو، حيث سيلتقي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وسيناقش كيشيدا مع المسؤولين السعوديين أوضاع سوق النفط، خاصة في ظل التوترات في أوكرانيا، وسبل تحقيق استقراره.

كما سيبحث كيشيدا التعاون في مجال الطاقة الجديدة المعتمد على مصادر طاقة صديقة للبيئة مثل الهيدروجين والأمونيا، مستفيدًا من التقنيات اليابانية.

وفي مارس 2023، وافقت شركة ماروبيني اليابانية للتجارة على دراسة إنتاج الهيدروجين النظيف في السعودية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

الإمارات

كيشيدا سيذهب إلى دولة الإمارات في 17 يوليو، حيث سيلتقى بالشیخ خلیفة بن زاید آل نهیان رئیس دولة الإمارات، والشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس دولة الإمارات رئیس مجلس الوزراء حاكم دبی، والشیخ محمد بن زاید آل نهیان ولى عهد أبوظبی نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسيبحث كیشیدا مع المسؤولین الإماراتیین تطورات المنطقة، خصوصًا في ضوء اتفاق إبرام علاقات دیپلوماسیة بین دولة إسرائیل والإمارات، والذی تدعمه الیابان.

كما سیبحث كیشیدا التعاون فی مجالات الطاقة المتجددة والبنیة التحتیة والزراعة والغذاء والتعلیم والسیاحة، مشیدًا بالإنجازات الإماراتیة فی مجال الفضاء والطاقة النوویة.

وتعتبر الإمارات هي أول دولة عربية ترسل مسبارًا إلى المريخ، وأول دولة عربية تنضم إلى نادي الدول النووية السلمية.

قطر

كيشيدا سيختتم جولته بزيارة قطر في 18 و19 يوليو، حيث سيلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

كيشيدا سيناقش مع المسؤولين القطريين أوضاع سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تغطي قطر جزءًا من احتياجات اليابان من هذه المصادر.

كما سيبحث كيشيدا التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والغذاء والتعليم والسياحة، معبرًا عن تقديره لجهود قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتعتبر قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى إلى تنويع اقتصادها بتطوير قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والصحة والتعليم.