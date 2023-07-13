بسبب نيمار.. مهيب عبد الهادي يكشف نقطة ضعف لاعبي الزمالك أمام الأهلي

انتقد الإعلامي مهيب عبد الهادي لاعبي الزمالك خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

و كتب مهيب : نيمار نقطة ضعف في الزمالك .

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدفين بأقدام حسين الشحات في منافسه الزمالك خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وضم التشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد فخر وحسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو