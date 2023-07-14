عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية بقرية عتيبة بدمياط توقع الكشف على 1095 مواطنا

الصحة تُطلق قافلة
الصحة تُطلق قافلة طبية لأول مرة بقرية عتيبة

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق،  تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ قافلة لأول مرة بقرية عتيبة التابعة لمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٩٥مواطن، حيث تم تحويل ١٣حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٣٩٠ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٣١ حالة و السونار ل٢٠حالة.

الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتورة منال عوض المبادرة الرئاسية حياة كريمة الكشف الطبي توقيع الكشف الطبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور للفريق ويوجه له نصيحة

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

ترشيحاتنا

مشادة كلامية بين كهربا ومصور عقب مباراة الأهلي والزمالك

ضياء رشوان: من يعتقد أن التغيير في مصر يأتي من الخارج واهم

يتحكم في درجات الحرارة .. طلاء خارق يقاوم التغيرات المناخية

طريقة طلب سيارة الأحوال المدنية لاستخراج البطاقة من المنزل

كل ما تريد معرفته عن شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي xAI

بدون أدوية .. 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات مارجو روبي وأبطال فيلم Barbie في العروض الخاصة| صور

الناس بتروح الساحل بطائرة .. ظهور هليكوبتر يثير جدل رواد السوشيال ميديا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم ؟

موضة وأوعى تشتريه .. شبشب منتشر بالأسواق مصنوع من مواد مسرطنة يصيب بمرض خطير

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ