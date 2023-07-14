معاون رئيس العلمين الجديدة: لدينا مستثمرون ومطورون عقاريون بنظام البيع أو المشاركة

أكد المهندس أحمد حسن معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن مدينة العلمين تستهدف أن تكون نواة تطوير الساحل الشمالي كله، موضحًا: «نسعى إلى فك الارتباط بين الساحل وفترة الصيف، نريد مدينة مستدامة ومتكاملة وتعمل طوال العام».



وأضاف معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، خلال حواره على القناة الأولى : «لم أهتم بالسياحة والترفيه فقط، العلمين الجديدة منطقة متكاملة، لدينا منطقة صناعية على مساحة 4500 فدان، و5 مصانع تم بدء التشغيل فيها، وبدأنا تخصيص قطع أراضي سواء مطورين صناعيين ومصانع صغيرة من خلال الهيئة».



وتابع معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: «المشروعات القائمة في المدينة لا تقتصر على ما تنفذه الدولة فقط، لدينا مستثمرون ومطورون عقاريون بنظام البيع أو المشاركة، ولدينا مطورون صناعيون بدأوا الحصول على الأراضي وترفيقها، ولدينا مساحات تجارية كبيرة جدا، وبنوك وشركات كبيرة».



وأوضح: «هنا كل شيء موجود في المدينة، نعمل في كل الجوانب لتوفير الحياة في مجتمع عمراني، في الماضي كان الناس موجودين ولكن أعدادهم لم يكن كبيرا، وهذا الأمر تغير، حيث أصبح لدينا أكثر من 80 ألف عالم، وهو ما أحدث رواجا سكانيا كبيرا، كما زاد عدد الزوار».

