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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منظم الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين يكشف تفاصيل لعبة تيك بول

مصطفى حسن
مصطفى حسن

قال  مصطفى حسن مسؤول تنظيم الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين، إنّ لعبة التيك بول اشتهرت منذ 5 سنوات وبدأت تلقى إعجاب جمهور كثير أغلبيته من البنات، موضحًا: «تواصلنا مع نتاليا بطلة العالم في هذه اللعبة، وهي حاليا موجودة في العلمين الجديدة للمشاركة في البطولة». 

 

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وأضاف «حسن»، خلال حواره  على القناة الأولى  : «الهدف من هذه اللعبة هو تشجيع البنات على ممارستها، لأن الكرة لا تقتصر على الرجال فقط، أيضا، فقد جاءت مايا بطلة العالم من صربيا وستلعب ضد الرجال وتشارك في بطولة التيك بول بمهرجان العلمين».

 
وتابع: «لعبة تيك بول تشبه البنج بونج، ولكن يتم لعبها بالقدم إما لمسة أو 2 لمسة أو 3 لمسات، فقد تكون فردي أو زوجي، ويحاول اللاعب تسديد الكرة في المنضدة وإسقاطها في ملعب الخصم». 


وواصل: «هناك دعم كبير للمهرجان من كل الوزارات، لم أتخيل ان يكون المهرجان بهذا الحجم، وأعمل على تنظيم الفعاليات الرياضية منذ 4 شهور، ولدينا الكثير من الأنشطة، مثل بطولة الجيل الذهبي التي ستقام وسط حضور جماهيري، والمدرجات ستكون مطلة على البحر، وسيتم تنظيم بطولة لكرة القدم الشاطئي في المساء، وبطولة التيك بول ستكون مفتوحة للجميع، وسيتم تخصيص جوائز نقدية كبيرة». 
 

مهرجان العلمين العلمين لعبة التيك بول البنج بونج

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