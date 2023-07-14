صاحبة أغنية مخصماك: مش مستنية فلوس من الفن

أكدت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية مخصماك والتى تصدرت بها التريند المصري لعدة أسابيع أنها سعيدة بالنجاح الكبير الذى حققته الأغنية خلال الفترة الماضية.



وأضافت نوال فى حوارها مع صدى البلد أن الأغنية تم طرحها بشكل رسمي منذ مايقرب من العام والنصف ولكن نجاحها جاء فى هذا التوقيت لعدة أسباب كان أهمها تصدرها موقع الفيديوهات القصير تيك توك وقيام أحد اليوتيوبر بابتكار رقصة عليها مما جعلها تتردد فى كثير من المواقف والفيديوهات.



وعن خطتها الفترة القادمة أكدت نوال أنها تستعد خلال هذه الفترة لطرح أغنية جديدة خلال مع نفس فريق عمل أغنية مخصماك لكنها مختلفة تماما.





وتابعت نوال أنها لا تبحث عن الشهرة أو المال قائلة: أنا مش مستنية فلوس من الفن أنا عندي بيزنس خاص فى دبي بس بحب الغناء والفن بشكل عام.





تفاصيل أغنية مخصماك

أغنية "مخصماك" من كلمات حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبكس وإنتاج مصطفى السويفي.

وأكد المنتج مصطفى السويفى أنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز بحجم المطربة نوال وتشهد الفترة المقبلة عدد الاغانى المفاجئة . وطرحت مؤخرا المطربة نوال اغنية "كيوتة" من كلمات كريم كلوشة وألحان وليد العطار وتوزيع عمرو الخضرى.

صاحبة أغنية مخصماك ضيفة ياسمين عز

ومن المفترض أن تحل المطربة نوال ضيفة على برنامج "كلام الناس" التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة “إم بى سى” اليوم الجمعة الساعة السادسة مساءً.