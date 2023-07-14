حلمي عبد الباقي: علّمت نفسي الموسيقى ومحمد العزبي شجعني

قال الفنان حلمي عبد الباقي، إن أصدقائي اكتشفوا موهبتي، وعلمت نفسي بنفسي من خلال الموسيقيين الذين عملت معهم، لأنني لم أكن دارسا للموسيقى بشكل أكاديمي.



وأضاف عبد الباقي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة: الفنان القدير محمد العزبي شجعني على الغناء، وأنا لا أعتبر نفسي محترفا في الغناء، وإنما أمارس الفن بروح الهواية.



وخلال الحلقة كشف الفنان حلمي عبدالباقي، العديد من الأسرار والمفاجآت، حيث تحدث لأول مرة عن أسباب اعتزاله الغناء في الملاهي الليلية وخسارته أمواله في البورصة.



وحول جيل التسعينات، أجاب عبدالباقي، عن السؤال الصعب، مظلوم ولا محظوظ، كما يكشف كيف واجه أصعب أزمة في حياته.



كما تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تليفزيون الحياة الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.