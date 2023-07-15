نشرة المرأة والصحة| التثاؤب المستمر علامة على الإصابة بهذه الأمراض.. أسباب استئصال الغدة الدرقية .. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

احذر.. عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

هناك بعض الأعراض المبكرة التي تشير بخطر الإصابة بسرطان القولون في مرحلة مبكرة؛ حيث أن الاكتشاف المبكر قد يسهل علاج المرض.

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

نشرت النجمة حنان مطاوع فيديو لها بعد تسريب خبر إجرائها لعملية استئصال للغدة الدرقية، وشاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

بعد خضوع حنان مطاوع لها.. أسباب استئصال الغدة الدرقية

قالت النجمة حنان مطاوع إنها قامت بالخضوع لعملية استئصال الغدة الدرقية.

احترس من تناول هذا المشروب في الصباح الباكر.. يضر بالأسنان ويسبب الارتجاع

يلجأ البعض لشرب الماء الساخن مع الليمون في الصباح لتعزيز عملية الهضم وخسارة الوزن، إلا أن هذا المشروب قد يشكل خطرا كبيرا على الصحة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

يعتبر كوب الشاي الساخن من المشروبات التي لا غني عنها بعد تناول الطعام، او بمجرد الإستيقاظ، وهو من المشروبات التي يتم إستهلاكها في الصيف والشتاء.

لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

أحيانا نتثاءب بكثرة ونضع الأمر على أننا لم ننم بشكل جبد، ويكون التثاؤب حينها بسبب الشعور بالإرهاق، إلا أن التثاؤب أكثر من المعتاد قد يكون له أسباب صحية اخري.

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

يوجد القولون في الأمعاء الغليظة، ويمكن لمشاكل القولون أن تسبب انزعاجًا أو ألمًا في المعدة، والإسهال والإمساك.

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.