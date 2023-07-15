وزير التعليم : التحويل إلى المدراس إلكترونيا يمنع استغلال الطلاب

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن جميع الطلاب الذين تم نقل أولياء أمورهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم استثنائهم من التحويل إلى المدرس على أن يكون تحويلهم مباشرة إلى مدارس العاصمة .

وأضاف الوزير ، في فيديو على الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء ، أن الوزارة تطبق النظام الاليكتروني في عملية التحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى.

ولفت إلى أنه تم تقليل العنصر البشري في عمليات التحويل مما يؤدي إلى عدم استغلال أي طالب يريد التحويل .

https://fb.watch/lO4aTnEWkB/?mibextid=omYERt