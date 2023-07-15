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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأكزيما والأذن الوسطى|طبيب يوضح طرق الوقاية من أمراض حمامات السباحة

الوقاية من بعض الأمراض
الوقاية من بعض الأمراض بحمامات السباحة

قال الدكتور أمجد الحداد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،  إن منظمة الصحة العالمية تضع ضوابط خاصة بنسب الكلور المعتدلة  وبتغيير مياه حمامات السباحة بانتظام.

وأضاف الحداد خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية "داليا أشرف" ببرنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية “دي أم سي”، أن الأمراض المعدية التي تنتشر عن طريق حمامات السباحة كثيرة كالأمراض الجلدية مثل الحكة الجلدية  المفرطة والاكزيما، وذلك لأن ارتفاع نسبة الكلور مع ارتفاع الكلور مع وجود أي مرض معد لأي شخص، يمكن أن تنتقل العدوي عن طريق حمامات السباحة، فقد تنتقل بعض الأمراض إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تقي من انتقال العدوي كوجود نسب الكلور بشكل مناسب و تغيير مياه حمامات السباحة.

ارتداء البونيهات ووضع واقي الشمس واستخدام المنشفات الخاصة

ونصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بإرتداء “بونيهات” الشعر لمنع مشاكل الرأس والاكزيما، وأن الاذن الوسطي يمكن أن تصاب بمشاكل عند كثرة البكتريا بحمامات السباحة، لافتا إلى ضرورة استخدام  “منشفات” خاصة وليس منشفة عامة، وأيضا الوقاية من حروق الشمس والحساسية فيجب وضع “واقي الشمس” عند النزول لحمامات السباحة، لأنه مهم جدا ويجب النزول في الصباح الباكر، أو بعد العصر.

عضو الجميعة المصرية للحساسية الأمراض المعدي حمامات السباحة مرض معدي لاكزيما نسب الكلور كثرة البكتريا حروق الشمس واقي الشمس الأذن الوسطى

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