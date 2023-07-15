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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

" يوم من الإبداع" مهرجان مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بنوعيه عين شمس

الفنان محمد التاجي
الفنان محمد التاجي

نظم قسم الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس مهرجان مشروعات تخرج طلاب القسم تحت عنوان " يوم من الإبداع" ، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور أسامة السيد عميد الكلية ،الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب . بحضور السادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ولفيف من الشخصيات الأكاديمية والعامة منهم الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير جريدة الأهرام ،والنائب احمد العقاطي عضو مجلس النواب عن دائرة الوادي الجديد،والفنان القدير محمد التاجي والذى حل ضيفاً على جريدة البداية الصادرة عن القسم .

في كلمته قدم الدكتور أسامة السيد الشكر للحضور والطلاب ،و قام بتشجيعهم على إستمرارهم في النجاح، متمنيا لهم مواصلة الجهد والتفوق في حياتهم العملية ليمثلوا إضافة قوية لسوق العمل.

كما أكد الفنان محمد التاجي أهمية الكلمة التي تخرج عن الإعلامي وضرورة حرص خريجي الإعلام على التدقيق والتحقق قبل النشر لكل كلمة لكونها تمثل مسئوليته وضميره المهني في مجال الإعلام.

و قام الدكتور اسامة السيد عميد الكلية والدكتورأحمد نبيل رئيس قسم الإعلام  بتكريم مجموعة من الشخصيات منهم الفنان محمد التاجي ما قدمة من أعمال طوال مسيرته الفنية والكاتب الصحفي محمد الكردي ومجموعة من العاملين بالكلية ومدير وحدة الجودة د.محمود العطيفي حيث يتزامن اقامة المهرجان مع حصول الكلية على شهادة جودة التعليم والاعتماد.

وجدير بالذكر انه تنوعت أعمال الخريجين ما بين العروض المسرحية والفنون الصحفية والأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام الرسوم المتحركة والصور الفوتوغرافيه وكذلك التمثيلية الإذاعية.

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على هامش المهرجان أقيم معرض تصوير فوتوغرافي بعنوان "تراثنا" والتي تتجول من خلاله الكاميرا بين أرجاء القصور والبيوت القديمة لإبراز ما تشتمل عليه جنباتها من نواحي فنية جمالية ولتسليط الضوء على التراث المصري القديم، منها قصر عابدين، قصر البارون، قصر الأمير محمد علي، بالإضافة إلى البيوت التراثية كبيت يكن، بيت الكريتليه، بيت السحيمى،  ثم تنتقل لجولة تشتمل  مسجد السلطان حسن، مجمع قلاوون.

وكذلك مجموعة من العروض المسرحية لطلاب الفرقة الثالة والرابعة شعبه فنون مسرحية وكذلك عروض لفنان خالد جلال مثل  " إزاي تقول معرفش" و" الحادثة" 
وعرض البانتومايم " الحجر" وفيلم روائي قصير " ڤويس نوت" يدور حول أهمية التوقيت في الاهتمام بالاشخاص القريبة حتى لا نفتقد احدهم ،وآخر بعنوان  " سيكوباتي" يدور حول بعض ابعاد شخصية السيكوباتي وسلوكياتة ذات الأطوار الغربية بالإضافة لفيلم تسجيلي بعنوان "هواية × مشروع" والذي يعرض تجارب لعدد من الشباب تحولت هواياتهم لمشروعات تجارية،  وفيلما خاص بالرسوم المتحركة بعنوان  "ثلم" يدور حول أهمية الوئام الإجتماعي والأسرى

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م قسم الإعلام كلية التربية النوعية جامعة عين شمس مهرجان مشروعات تخرج طلاب القسم يوم من الإبداع الدكتور محمود المتيني الفنان محمد التاجي

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