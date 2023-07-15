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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

تحتفل اليوم السبت 15 يوليو، المطربة مروى اللبنانية بعيد ميلادها الـ 49، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1974، في لبنان، وامتدت مسيرتها في الغناء منذ نحو 20 عامًا.

بدأت مروى اللبنانية مشوارها الفني في عام 2003، من خلال ألبومها الأول «إحترس» ولكن انطلاقتها وشهرتها جاءت من خللال ألبوم «أما نعيمة» عام 2004، والذي نالت منه شهرة واسعة، فانتشرت في الوسط الغنائي والسينمائي معًا. 

 

مدحت صالح يوثق حسابه على تطبيق انستجرام

أعلن الفنان مدحت صالح - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - عن توثيق حسابه على تطبيق انستجرام، وظهوره بالعلامة الزرقاء.

 

مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان خالد الصاوي في دورته السادسة عشرة

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، النجم خالد الصاوي، عن مجمل مسيرته الفنية، واسهاماته في المسرح المصري خلال حفل الافتتاح يوم السبت الموافق 29 يوليو .  

 

برسالة مؤثرة .. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

احتفل الفنان تامر هجرس، بتخرج ابنته، بصور شاركها مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ايردات أفلام عيد الأضحى| بيت الروبي يحافظ على الصدارة.. وتاج في المركز الثاني

بلغت إيرادات موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، أمس الجمعة 14 يوليو، نحو 5 ملايين ونصف المليون جنيه، بعد أكثر من أسبوعين على بداية المارثون.

 

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل اليوم السبت 15 يوليو، المطربة مروى اللبنانية بعيد ميلادها الـ 49، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1974، في لبنان، وامتدت مسيرتها في الغناء منذ نحو 20 عامًا.

وقبل 6 سنوات، حلت الفنانة مروى اللبنانية ضيفة على قناة صدى البلد الفضائية، وخلال اللقاء، تطرقت إلى واقعة الاعتداء عليها في إحدى الحفلات بالإسكندرية، في عام 2007.

 

غناء واستعراض.. تامر حسني ينشر صورًا جديدة من حفل سيدي عبدالرحمن.. شاهد

نشر الفنان تامر حسني، صورًا جديدة من حفله الغنائي ليلة أمس الجمعة 14 يوليو، في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

 

عمرو دياب ينشر صورًا جديدة من حفله بالساحل الشمالي أمس

نشر الفنان عمرو دياب - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - صورًا جديدة من حفله الغنائي الذي أحياه ليلة أمس الجمعة 14 يوليو، في قرية مراسي بالساحل الشمالي.

 

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