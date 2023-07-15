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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جزائري.. الوداد يتوصل لاتفاق نهائي مع مدربه الجديد

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن توصل نادي الوداد البيضاوي المغربي، لاتفاق نهائي مع المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.


وكان الوداد قد أعلن رحيل البلجيكي سفين فاندنبروك، عقب خسارة الفريق أمام الرجاء في نصف نهائي كأس العرش المغربي.


وخسر البلجيكي أيضًا مع الوداد، بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.


ووفقًا لموقع "إنفو سبور" المغربي فإن الناصيري، رئيس الوداد نجح في اقناع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، بالإشراف على تدريب الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.


وأوضح أن بنشيخة وافق على تدريب الوداد الرياضي بعد إلحاح كبير من سعيد الناصيري، الذي وعد المدرب الجزائري بالتكفل بأداء المبلغ المالي الذي يلزمه من أجل فك ارتباطه مع الفريق.


يُذكر أن عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، قد نجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

الوداد الوداد البيضاوي فاندنبروك البلجيكي سفين فاندنبروك الرجاء

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