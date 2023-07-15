تطور جديد لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.. ماذا حدث؟

لتحقق مساراً تنموياً صحيحاً والوصول إلى الأهداف التي تؤثر إيجاباً على حياة المواطنين بما يعزز كرامتهم ويعظم طاقاتهم ويحقق منتهى آمالهم نحو حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل الحكومة المصرية بجهد كبير وخطوات ثابتة.

القومي لذوي الإعاقة

ونظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي طلائع الأسطول بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 13 حتى 15 يوليو الجاري، حيث ضم المعرض منتجات مُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة منها المنتجات الجلدية والمشغولات اليدوية والملابس والتريكو والمفروشات والاكسسوارات، وشارك في عرض هذه المنتجات عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

وكانت أكدت وزارة التضامن الاجتماعي دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات عدة بينها الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وتوفير خدمات تأهيلية متنوعة لما يقرب من 300 ألف من ذوي الإعاقة، وتأهيل النطق والتخاطب والعلاج الطبيعي والحسي والذهني لإجمالي 200 ألف طفل سنوياَ بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى إتاحة 35 محطة مترو و14 محطة قطار بالشراكة مع وزارة النقل وبتمويل من وزارة الأوقاف، واستحداث 42 مركز تأهيل شامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز حياة كريمة ليبلغ عدد المراكز الإجمالي 86 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراكز التخاطب التي قامت وزارة الشباب بتطويرها في مراكز الشباب، وتوفير الدعم النقدي «كرامة»، لإجمالي 117,000 طالب من ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنويًا.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض «المبادرون»، تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك لتحقيق الإتاحة والدمج في جميع مناحي الحياة المجتمعية والخدمية والعيش باستقلالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مؤتمر «المبادرون»، في نسخته الثانية هذا العام يأتي تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، حيث يتبنى قضية الأجهزة المساندة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم في الحياة المجتمعية، وتتمثل تلك الأجهزة في أي منتج أو خدمة مصممة لدعم دمج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويسعى مؤتمر ومعرض المبادرون في نسخته الثانية لتحقيق عدة أهداف رئيسية وهي استعراض ومناقشة أفضل الطرق والاتجاهات المستقبلية في مجال استخدام الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم دمجهم في المجتمع كحق أصيل من حقوق الإنسان، وكذلك تحقيق الاستقلال المعيشي في ممارسة أنشطة الحياة اليومية من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بأبرز الأدوات والتقنيات المساعدة حسب احتياجات كل فئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية توظيفها لتحسين جودة حياتهم، وتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، والوقوف على أهمية دور التقنيات المساعدة في تقديم الرؤى المستقبلية والخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم عقود عمل لـ 36 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص بالمحافظة، بحضور على غانم مدير مكتب عمل كفرالشيخ، والدكتور وليد الرويني مدير وحدة ذوي الهمم بالمحافظة، وممثلي حقوق الإنسان بالمحافظة وقيادات شبابية من شباب البرلمان وممثلي عدد من الشركات، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم بسوق العمل وتنمية مهاراتهم وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة لهم، وتم تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة تنفيذا لخطتها بتوفير فرص عمل حقيقية لذوي الهمم بمنشىآت القطاع الخاص والاستثمارى واستكمالا للجهود المبذولة في ضوء مبادرة "مصر بكم أجمل".

مساندة ذوي الإعاقة

وبحسب البيان تم تسليم 36 عقد لذوى همم من الجنسين في إطار جهود المكاتب التابعة للمديرية على مستوى المحافظة في تسجيل ذوي الهمم وتدريبهم لتنمية قدراتهم المهنية طبقا لمتطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل كريمة وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط افتتاح ملتقى توظيف لذوي الهمم بمقر مديرية العمل بأسيوط ، ونوهت أن المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل لدى شركات القطاع الخاص من تلك الفئة، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية للعاملين بـأحد مصانع للمستلزمات الطبية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج، حضرها 20 عامل وإدارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل ملائمة ومناسبة لذوي الهمم لدمجهم فى سوق العمل ، وتفعيل تطبيق أحكام القانون الخاص بتلك الفئة والذى حدد نسبة الـ 5 ٪ من إجمالى العاملين بكل منشأة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، وكذلك الإهتمام بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بالشركات ، لتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ المعرض السادس، بنادي طلائع الأسطول بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 13 حتى 15 يوليو الجاري والتي تتم وفق برنامج خاص، ويستهدف إقامة العديد من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية ، مشيرة إلى أنه تم بيع جميع المنتجات في المعرض الأخير بعد دعم قوات البحرية المتواجدين خلال المعرض.

وأضافت لمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريحات لـ صدى البلد؛ أن الغاية الأساسية من إقامة هذه المعارض هي إتاحة فرص كثيرة لتسويق منتجات مُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة منها المنتجات الجلدية والمشغولات اليدوية والملابس، والعمل على تمكينهم اقتصاديا، وزيادة مستوى دخولهم، وثمنت حالة التضامن العربي نحو قضايا ذوي الإعاقة، وعرض الدول العربية وممثليها للسياسات والإستراتيجيات التي تقوم بها كل دولة نحو إنفاذ القوانين المتعلقة بها بحق ذوي الإعاقة.

وتابعت: أن هذه المعارض تقام بالتعاون مع جهات مختلفة مثل جهاز المشرعات الذي يشارك في معرض تراثنا، والعديد من الجات الأخرى التي تهدف إلى ابراز دور ذوي الإعاقة وقدرتهم على العمل وتلبيه احتياجات المجتمع من سلع تعرض خلال تلك المعارض .

وأوضحت أن هذه المعارض تقام بناء على خفض مستوى البطالة للاشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، وتغيير نظرة المجتمع تجاههم، وإثبات أنهم أشخاص مؤثرين في المجتمع ومنتجين، لافتة إلى أنه تم تنظيم نحو 5 معرض في محافظات القاهرة وأسيوط ومطروح منذ مايو الماضي حتى الآن، ثمنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حالة التضامن العربي نحو قضايا ذوي الإعاقة، وعرض الدول العربية وممثليها للسياسات والإستراتيجيات التي تقوم بها كل دولة نحو إنفاذ القوانين المتعلقة بها بحق ذوي الإعاقة.