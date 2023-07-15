وفاة إمام أثناء خطبة الجمعة.. والأوقاف: صرف 20 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرته

توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة الشيخ محمد عبده محمد عطية، محفظ قرآن كريم بالأوقاف وخطيب بالمكافأة المتوفى يوم الجمعة 14 /7 /2023م أثناء قيامه بأداء خطبة الجمعة بمسجد قباء بإدارة أوقاف القصاصين محافظة الإسماعيلية ، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الشيخ/ محمد عبده

من ناحية أخرى ، التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية ومديري الدعوة والمنسقين الإعلاميين ومسئولي الدعوة الإلكترونية المعتمدين بالمديريات والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، وإذا وجد أهل الحق ارتدع أهل الباطل عن باطلهم، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"، فالحق سبحانه وتعالى لم يعدهم بشيء من الدنيا، بل وعدهم بالأجر العظيم في الآخرة، يقول أحد الحكماء: يا ابن آدم أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا ، ولكنك إلى نصيبك من الباقية أحوج، فإن أنت بدأت بنصيبك من الآخرة وكانت عينك على طاعة الله مَرَّ بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا فأصلح الله لك أمر الدنيا والآخرة، وإن أنت بدأت بنصيبك من الدنيا على حساب نصيبك من الآخرة ضيعت نصيبك من الآخرة وكنت في نصيبك من الدنيا على خطر، وليس لك منه إلا ما كتب لك، فنحن بين سبيلين بيَّنهما الحق سبحانه وتعالى في مواضع عديدة من كتابه تعالى، فالآخرة تحتاج إلى سعي وهو سعيها الموصل إلى مرضاة الله فيها، مؤكدًا أن عمارة الدنيا بالدين إنما هي جزء من هذا السعي المشكور، فديننا العظيم هو فن صناعة الحياة وحسن عمارتها.