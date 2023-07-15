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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القافلة الطبية بالعريش تجري 116 عملية جراحية متنوعة

المترددين على العيادات
المترددين على العيادات المتنقلة بالعريش

قال الدكتور طارق محمد كامل  وكيل وزارة الصحة شمال سيناء ، أن  إجمالي المترددين على القافلة الطبية المتواجظة حاليا،  بمركز شباب العريش،  على مدى ٣ ايام ، بلغ 2516 مريضا ، واجرت 116 عملية جراحية،  وتم صرف العلاج للمترددين بالمجان، كما تم تحويل 296 مواطنا لمستشفى العريش العام، وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

399 تحليل معملي:

 

وأضاف: أن القافلة،الطبية التي تنظمها وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية ،  أجرت 399 تحليلا معمليا، و43 أشعة سونار، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاج الأسنان لـ220 مواطنا.

فيما أجريت العمليات الجراحية التخصصية بمستشفى العريش العام، وبلغت 116 عملية جراحية:

منها 17 حالة رمد، و25 حالة مرارة بالمنظار، و8 حالات جراحة أطفال، و28 حالة أنف وأذن، وحالة مخ وأعصاب، و16 حالة تداخلات جراحية متنوعة، و4 حالات عظام، وحالتي استبدال مفصل، 5 حالات مسالك، و8 حالات قسطرة قلبية، وحالتي مناظير جهاز هضمي.

العريش القافلة الطبية عملية جراحية

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