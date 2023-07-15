القافلة الطبية بالعريش تجري 116 عملية جراحية متنوعة

قال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة شمال سيناء ، أن إجمالي المترددين على القافلة الطبية المتواجظة حاليا، بمركز شباب العريش، على مدى ٣ ايام ، بلغ 2516 مريضا ، واجرت 116 عملية جراحية، وتم صرف العلاج للمترددين بالمجان، كما تم تحويل 296 مواطنا لمستشفى العريش العام، وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

399 تحليل معملي:

وأضاف: أن القافلة،الطبية التي تنظمها وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية ، أجرت 399 تحليلا معمليا، و43 أشعة سونار، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاج الأسنان لـ220 مواطنا.

فيما أجريت العمليات الجراحية التخصصية بمستشفى العريش العام، وبلغت 116 عملية جراحية:

منها 17 حالة رمد، و25 حالة مرارة بالمنظار، و8 حالات جراحة أطفال، و28 حالة أنف وأذن، وحالة مخ وأعصاب، و16 حالة تداخلات جراحية متنوعة، و4 حالات عظام، وحالتي استبدال مفصل، 5 حالات مسالك، و8 حالات قسطرة قلبية، وحالتي مناظير جهاز هضمي.