ليّا طلب واحد| بحة يوجّه رسالة عاجلة لـ مرتضى منصور .. فيديو

قال عمر مكاوي، نجل شقيق رجب بحة، إنهم تفاجأوا بالأمس بانتشار صورة عمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهام رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور له بعمل سحر للقلعة البيضاء.

وقال مكاوي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،:" عمي بقي تريند امبارح رغم كونه رجل بسيط ليس له علاقة بكل ما قيل، مضيفا: “عمي يعمل عامل بناء وعمره 59 عاما ويعيش في غرفة”.

وتابع:" عمي يعيش حالة نفسية سيئة ولم يتعرض لمثل هذا الموقف من قبل، معقبا:" عمي عايز المستشار مرتضى منصور يقول مين بعت الرسالة اللي وصلت له ده مطلبه، عمنا مالهوش علاقة بالسحر وميعرفش نتيجة مباراة الأهلي والزمالك من الأساس، عمي محترم وغلبان وعلى باب الله".