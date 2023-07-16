خبير: الموسم السياحي مبشر في مرسى علم

أكد أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، أن حركة السياحة في معدل زيادة ومرسى علم تشهد طفرة سياحية، قائلا إن مرسى علم شغالة طول السنة نظر لأن الشتاء دافئ والصيف معتدل.

وأضاف أبو الحجاج العماري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على قناة الأولى: “الموسم السياحي مبشر في مرسى علم هذا العام ودخلت أسواق جديدة للسوق الصيفي وزيادة في عدد الرحلات عن أي سنة”، مفيدا بأن هناك زيادة بنسبة 35% في عدد الرحلات الدولية.

وتابع: "هناك بعض الدول يكون عندهم إجازات خلال فصل الصيف ويحبوا شواطئ مصر والبحر الأحمر على وجه الخصوص"، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي هناك 34 رحلة من التشيك و25 رحلة إيطالي و24 رحلة بولندي، و23 رحلة ألماني، مؤكدا أن زيادة عدد الرحلات الألمانية مختلف هذا العام لأن أعدادهم كانت تقل مع فصل الصيف.



