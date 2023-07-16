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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

كورس للتأهيل لقدرات فنون تطبيقية وعمارة وفنون جميلة للطلبة في مكتبة مصر الجديدة

صدى البلد

اعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن عقد كورس التأهيل لقدرات فنون تطبيقية وعمارة وفنون جميلة للطلبة ، وذلك تحت اشراف الفنان التشكيلى احمد بيرو تبدأ الدراسة لبعض المجموعات يوم  السبت من الساعة 1:11 ص بواقع مرة بالاسبوع ولمدة 4 حصص  ، والمجموعات الأخرى يوم الاثنين من الساعة 3 - 5 م بواقع مرة بالاسبوع ولمدة 4 حصص في مكتبة مصر الجديدة العامة 42 شارع العروبة مصر الجديدة

 

قال الدكتور نبيل حلمى ان تنظيم الدورات المؤهلة للالتحاق ببعض اقسام كلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية ، يأتى من منطلق حرص الجمعية على تقديم كل ما يهم مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية خاصا ابناءنا من الطلاب والطالبات الحاصلين على  الثانوية العامة لتاهيلهم وتنمية قدراتهم الفنية والابداعية .  

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يحتوى الكورس على  دراسة أسس وقواعد الرسم والأدوات المستخدمة فيه ، دراسة رسم الاسكتشات ، دراسة رسم الأشكال الهندسية المختلفة، والفرق بين المجسمات في التظليل والإظهار ، دراسة النسبة والتناسب ، دراسة الضوء والظلال  ، طرق الإظهار والتهشير المختلفة بالأقلام الرصاص ، رسم الأشخاص وتعلم رسم الحركة  .


كما يضم الكورس  تعلم أساسيات المنظور الهندسي، والتشكيل المجسم، ويتمكن الدارسون من رسم أساسيات العمارة    ، خط القياس وخط الأرض ، قواعد الضوء والظل ، أنواع التظليل ، تقنيات التظليل وتنوع درجات التظليل   ، تعلم رسم المباني بتفاصيلها، من المداخل والأبواب، والشبابيك، والواجهات، والأشجار، والنخيل، والشوارع، والأرصفة، والسيارات، الأدوات المطلوبة : أقلام رصاص (B/ 2B / 4B / 6B / HB) واسكتش رسم كانسون كبير واستيكة وبراية

مكتبة مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمي الفنون التطبيقية الفئات الاجتماعية الفنون الجميلة الفنان التشكيلي

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