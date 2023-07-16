كورس للتأهيل لقدرات فنون تطبيقية وعمارة وفنون جميلة للطلبة في مكتبة مصر الجديدة

اعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن عقد كورس التأهيل لقدرات فنون تطبيقية وعمارة وفنون جميلة للطلبة ، وذلك تحت اشراف الفنان التشكيلى احمد بيرو تبدأ الدراسة لبعض المجموعات يوم السبت من الساعة 1:11 ص بواقع مرة بالاسبوع ولمدة 4 حصص ، والمجموعات الأخرى يوم الاثنين من الساعة 3 - 5 م بواقع مرة بالاسبوع ولمدة 4 حصص في مكتبة مصر الجديدة العامة 42 شارع العروبة مصر الجديدة

قال الدكتور نبيل حلمى ان تنظيم الدورات المؤهلة للالتحاق ببعض اقسام كلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية ، يأتى من منطلق حرص الجمعية على تقديم كل ما يهم مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية خاصا ابناءنا من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة لتاهيلهم وتنمية قدراتهم الفنية والابداعية .

يحتوى الكورس على دراسة أسس وقواعد الرسم والأدوات المستخدمة فيه ، دراسة رسم الاسكتشات ، دراسة رسم الأشكال الهندسية المختلفة، والفرق بين المجسمات في التظليل والإظهار ، دراسة النسبة والتناسب ، دراسة الضوء والظلال ، طرق الإظهار والتهشير المختلفة بالأقلام الرصاص ، رسم الأشخاص وتعلم رسم الحركة .



كما يضم الكورس تعلم أساسيات المنظور الهندسي، والتشكيل المجسم، ويتمكن الدارسون من رسم أساسيات العمارة ، خط القياس وخط الأرض ، قواعد الضوء والظل ، أنواع التظليل ، تقنيات التظليل وتنوع درجات التظليل ، تعلم رسم المباني بتفاصيلها، من المداخل والأبواب، والشبابيك، والواجهات، والأشجار، والنخيل، والشوارع، والأرصفة، والسيارات، الأدوات المطلوبة : أقلام رصاص (B/ 2B / 4B / 6B / HB) واسكتش رسم كانسون كبير واستيكة وبراية