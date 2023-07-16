مهدىء للمعدة ومضاد للفيروسات.. فوائد مذهلة للريحان تعرف عليها

تحتوي أوراق الريحان علي الزيوت الأساسية التي لها تأثير مضاد للالتهابات، ويُمكن بذلك أن تساعد في علاج عدوي الأذن . ، كما ان أوراق الريحان لها تأثير مهدئ علي المعدة ، كما أنها يُمكن أن تقلل من مستوي حمض المعدة وتمنع القئ .

كما تحتوي أوراق الريحان علي كمية كبيرة من فيتامين A الذي لها تأثير جيد علي رؤية الإنسان ، وهناك حاجة إلي فيتامين A للحفاظ علي عضلة العين وعدسة العين للقيام بوظائفهم بشكل صحيح .

وتحتوي أوراق الريحان علي فيتامين C وغيره من المواد الكيميائية النباتي.، و تحتوي أوراق الريحان علي كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي يُمكن أن تساعد علي تحسين الهضم وتحسين حركة الأمعاء ، كما يُمكن أن تحسن الشهية وتقلل من تشنجات المعدة.

لذا فإن الريحان مهدىء للمعدة ومضاد للفيروسات والالتهابات ويخفض السكر ويرطب الجلد.

الكوليسترول :

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية ، انه وفقاً لإحدي الدراسات ، تبين ان الريحان له تأثير كبير في خفض مستوي الكوليسترول في الجسم، إن المركبات الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي توجد في أوراق الريحان تعمل على منع تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية والتي قد يتسبب لاحقاً في حدوث تصلب الشرايين .

ويعد الريحان مفيد جداً للحفاظ علي الدورة الدموية الطبيعية، فهو يساعد علي تعزيز وظيفة الأوعية الدموية الصحية والحفاظ علي مستوي ضغط الدم الطبيعي.



وتستخدام أوراق الريحان لتخفيف الألم والجروح بسبب التعرض للدغ النحل أو غيرها من الحشرات.. حيث تقوم الخصائص المضادة للالتهاب التي توجد في أوراق الريحان علي علاج الجرح الناتج عن لدغ الحشرات .

كما يساعد الريحان ،في منع الإصابة بمرض السكري ، وفقاً لإحدي الدراسات، لما لها من تأثير كبير في خفض مستوي السكر في الدم والحفاظ عليه في المستوي الطبيعي .



و زيت الريحان له تأثير مضاد للفيروسات،مما يساعد في منع الجسم من الإصابة بفيروس الإنفلونزا ..حيث يُمكن تتناول أوراق الريحان للتخلص من الفيروس والحد من أعراض نزلات البرد مثل الأنفلونزا .

تحسين البشرة :

كما تحتوي أوراق الريحان علي فيتامين C وغيره من المواد الكيميائية النباتية ،والتي قد تحسن من البشرة والحفاظ علي ترطيب الجلد ، ويستخدم الزيت العطري من الريحان ،و الذي يتميز بخصائصه المضادة في التقليل من نمو الفطريات ،كما يُمكن أن تمنع نمو البكتريا التي تتسبب في الأمراض والحد من مقاومة المضادات الحيوية .

ويُمكن استخدام أوراق الريحان لعلاج الصداع ، قد تساعد رائحة الريحان العطرية علي الحد من اندفاغ ونبض الأوعية الدموية في المخ ، مما يقلل الصداع.

وقال أنه وفقاً لإحدي الدراسات التي تم نشرها في مجلة الغذاء الطبي ، أن تناول أوراق الريحان قد يساعد علي وظيفة الكبد وتقليل الخلايا الدهنية التي تتراكم في الكبد والتي يُمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض الكبد.

صحة العظام:



و يُعد الريحان مصدر ممتاز لفيتامين K المعروف بتأثيره الكبير في الحفاظ علي صحة العظام والأسنان،الذي يمكن أن يساعد الجسم علي امتصاص الكالسيوم والحفاظ على كتلة العظام .

كما أن أوراق الريحان لها تأثير مهدئ يُمكن أن يساعد الجسم علي الحد من أعراض الاكتئاب .







