السيسي: المؤسسات الدولية غير قادرة على التجاوب المناسب مع احتياجات أفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استضافة مصر للقمة المناخية العالمية كوب 27 كان من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتفسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ.

وأضاف الرئيس “السيسي”، خلال كلمته بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقي، والمذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز"، “شركاء التنمية بما فيها المؤسسات الدولية غير قادرة على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الأفريقية، لتنفيذ عملية التحول الاقتصادى”.

وأكد الرئيس السيسي، "تأتي قمتنا في توقيت يشهد فيه العالم جهودا حثيثة للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة".

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