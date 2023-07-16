ماسوني.. تحذيرات من كارثة بحفل ترافيس سكوت في الأهرامات

حذر المحامي عمرو عبد السلام، من إقامة حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت في الأهرامات، مشيرا إلى أن سكوت تابع للحركة الماسونية العالمية وأحد عبدة الشياطين.

وقال عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن آخر حفل لترافيس سكوت أقيم في 2021 تم تصنيفه من الصحافة العالمية بأنه أكثر حفل دموي لحدوث مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى ومئات المصابين.

وأكد المحامي عمرو عبد السلام، صاحب دعوى إلغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، أن الحضور أثناء مقتل الضحايا صاحوا وطلبوا من سكوت التوقف عن الغناء لكنه رفض معللا بضياع حياته لو توقف.

وشدد على أن مصر بلد الأزهر والكنائس لا يمكن أن تسمح بقيام الحفل الذي يحتوي على طقوس شيطانية وماسونية ويتوقع حدوث كارثة غيه.

واختتم المحامي عمرو عبد السلام، صاحب دعوى إلغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، قائلا إن حضور الحفل قد يتعرضون لأذى، مضيفا أن حفلات فنان الراب الأمريكي ترافيس سكوت تحدث فيها أعمال منافية للآداب.