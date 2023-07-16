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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اسرار وتكات طريقة البيتزا الايطالي في البيت.. موفرة وصحية

البيتزا الايطالي
البيتزا الايطالي

تعد البيتزا  الايطالي من أشهر الاكلات على مستوى العالم، وتعود أسباب شهرتها الى طعمها الشهي، وتعدد اشكالها وانواعها.
والكثير من ربات البيوت تواجه صعوبة في عمل البيتزا في المنزل وتطمح بالطبع في الحصول على بيتزا مثل بيتزا المطاعم ولكن صحية وموفرة ومنزلية.. 

نقدم اسهل طريقة لعمل بيتزا صحية وموفرة

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المكوّنات:

لتحضير العجينة:

كوب دقيق

ربع كوب زيت نباتي

ملعقتان كبيرتان لبن زبادي

نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة سكر


لتحضير الحشوة:

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم

1طماطم مفرومة فرماً ناعماً

1 فلفل رومي ملون، مقطع إلى شرائح

زيتون أسود مقطع إلى شرائح ملعقتان كبيرتان

ربع كوب جبن شيدر مبشور  

ربع كوب جبن موزاريلا مبشور

ربع كوب مشروم مقطّع إلى مكعبات

100جرام بيبروني

 

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي خميرة، السكر وربع كوب من الماء الدافئ. أخلطي المزيج حتى يتجانس واتركيه جانباً لـ5 دقائق حتى يتفاعل.

في وعاء، ضعي الدقيق والملح. أخلطي المزيج حتى يتجانس. أضيفي خليط الخميرة والخطي المزيج حتى يتماسك.

أضيفي اللبن الزبادي والزيت النباتي. بواسطة يديك، إدعكي المزيج حتى تحصلي على عجينة متماسكة. غطّي الوعاء بورق نيلون لاصق واتركيه جانباً حتى يتضاعف حجم العجينة.

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. إدهني صينية فرن بالزيت النباتي.

إفردي عجينة البيتزا في صينية الفرن وادهنيها بصلصة الطماطم. أضيفي الطماطم، الفلفل الرومي، الزيتون، الفطر، البيبروني، جبن الشيدر وجبن الموزاريلا.
أدخلي الصينية إلى الفرن لـ20 دقيقة حتى يذوب الجبن وتنضج البيتزا.
قدّمي البيتزا ساخنة.

البيتزا الايطالي طريقة لعمل بيتزا صحية البيتزا صلصة طماطم زيتون أسود

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