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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن القبة الحرارية.. كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو..انفجارات جديدة بجسر القرم

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات، والأرصاد تحذر، خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو،سيراميكا كليوباترا يعلن إنهاء التعاقد مع حلمي طولان، وانفجارات جديدة بجسر شبه جزيرة القرم.

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة الأيام الحالية حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية ، إذ تتعرض البلاد إلى ما يسمى بظاهرة القبة الحرارية.

 

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن المرض الغامض بمحافظة قنا

وضمن ما حدث ليلا، تحدث عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، عن حقيقة ظهور مرض غريب في قنا، قائلا: الحالات المصابة تتراوح اعراضها من بسيطة إلى متوسطة، وعدد المصابين يقارب الـ 200 مصاب.

سيراميكا كليوباترا يعلن إنهاء التعاقد مع حلمي طولان

توصل نادي سيراميكا كليوباترا مع حلمي طولان، لصيغة توافقية لانهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق الأول وتتمنى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التوفيق للكابتن حلمي طولان في خطوته المقبلة.

 

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

وضمن ما حدث ليلا  ، أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، أن الحكم مصطفى عثمان أدار اللقاء بشكل جيد، وتدخلات الفار كانت سليمة.

 

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو، أن النادي الأهلي حسم تمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

 

توقف الحركة.. انفجارات جديدة بجسر شبه جزيرة القرم

وضمن ما حدث ليلا  ، أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، وقف الحركة على جسر شبه جزيرة القرم، بسبب حادث طارئ.

 

أول اجتماع دولي لمواجهة خطر الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

وضمن ما حدث ليلا ،يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع في نيويورك، ومن المقرر أن تدعو بريطانيا إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم.

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