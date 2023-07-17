استشاري صحة نفسية: المراهقون يلجؤون لتحديات الموت ليشعروا بالتميز .. فيديو

قالت الدكتورة إيمان ممتاز ، استشاري الصحة النفسية إن الساحة الالكترونية العالمية تشهد حالة من الاستنفار بسبب تفشي الألعاب الإلكترونية التي تدفع للانتحار ، لافتة إلى أن هذة التحديات تستهدف شريحة الأطفال .

وتابعت استشاري الصحة النفسية ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن الأطفال والمراهقين أكثر عرضة للتأثر النفسي بمحتوى تحديات الموت ، مشيرة إلى أن هناك منظمات دولية حذرت من عدم مراقبة الأطفال من قبل الاباء والامهات .

وأضافت أن الأطفال يلجؤون لهذة التحديات رغبة في أن يكونوا مقبولين وجذابين لكل من حولهم ومؤثرين ولافتين للنظر .