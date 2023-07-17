مطالبات بتدمير البنية التحتية لأوكرانيا بعد حادث جسر القرم

كشف النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرجي ميرونوف، أن موسكو يجب أن ترد على كييف بتدمير البنية التحتية الأوكرانية، عقب حادث استهداف جسر القرم.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال ميرونوف "هذا كل ما نحتاجه للقيام به، وليس مناقشة صفقة حبوب تساعد حكام كييف وأسيادهم الغربيين على ملء جيوبهم. لا يمكن أن تكون هناك صفقة حبوب بعد هجوم إرهابي آخر".

ولم يعلق الكرملين بعد على حادثة جسر القرم أو تداعياتها المحتملة على صفقة الحبوب، لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا علقت على استهداف جسر القرم اليوم الاثنين، متهمة أوكرانيا بالوقوف وراء هذا الهجوم.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا: "الهجوم الذي وقع اليوم ضد جسر القرم، من تنفيذ نظام كييف. هذا النظام إرهابي بطبيعته، ويتسم بكل صفات وعلامات الجماعة الإجرامية المنظمة الدولية".

وأضافت أنه يتم اتخاذ هذه القرارات من قبل المسؤولين وكبار العسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وشددت زاخاروفا على أن الولايات المتحدة وبريطانيا تشرفان على توجيه وقيادة أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن الهجوم على جسر القرم فجر اليوم الاثنين هو هجوم نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.

وذكرت اللجنة أن الهجوم وقع في الساعة 3.05 فجرا وأدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر، مضيفة أنه تم رفع قضية جنائية على خلفية الحادث.