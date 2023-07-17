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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: الحرب في أوكرانيا ستكون أكثر شراسة

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، أنه في ظل الغياب الموازي للمواجهات وهو "مسار المفوضات" واضح أن الفترة المقبلة ستكون فترة تصاعدية بين كييف وموسكو وستكون شرسة.

وكشف "أبو الرب"  في حوار خاص مع فضائية القاهرة الإخبارية، أنه لا يمكن معرفة مكان تموضع الأزمة بين الجانبين مشيرًا إلى تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكراني حول أن التموضع بين القوات الأوكرانية والروسية في اليوم الواحد يتغير عدة مرات، قائلاً: "هذا يعني أن المناطق تشهد عدة تغيرات ولا يمكن معرفة الأزمة التالية ستكون أين".

ولفت رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن الجبهة في الشرق وتحديداً في منطقة باخموت سيكون في التقدم أكثر للقوات الأوكرانية، موضحاً أنها ذكرت اليوم بتصريح رسمي مجموع ما حصلت عليه في تقدم في بداية شن العملية وصل إلى 7 كيلو مترات في محيط باخموت، ولكن في المقابل تعترف القوات الأوكرانية أنه في المنطقة الشرقية وتحديداً في منطقة خاركوف وصلت الأمور إلى أن تحولت القوات الأوكرانية من الهجوم إلى الدفاع.

 

المركز الأوكراني القوات الأوكرانية وزير الدفاع الأوكراني ​أوكرانيا​ و​روسيا أوكرانيا

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