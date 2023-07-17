طريقة عمل أرز باللبن |أحلى من المحلات

أرز باللبن من الحلويات اللذيذة التي تتمتع بمذاق خاص ويعشقها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أرز باللبن، فيما يلي…..



مقادير أرز باللبن



٢كوب أرز مصري

٢لتر حليب مغلي

سكر حسب الرغبة

٤ملعقة كبيرة كريم شانتي خام

٤ملعقة كبيرة نشا

٣ملعقة كبيرة بودرة سحلب



طريقة تحضير أرز باللبن



في حلة على النار نضع الأرز والماء ونتركه حتى يسلق ونضيف المزيد من الماء في حالة الحاجة ثم في حلة أخرى نضع الحليب حتى يغلي ثم نضيف عليه السكر ونقلب ثم نضعه على الأرز ونقلب جيداً ثم نضيف عليه خليط النشا والكريم شانتي والسحلب "مذوبين في القليل من الماء" ونستمر في التقليب حتى نصل للقوام المطلوب وحتى تمام النضج ثم نضع الأرز باللبن في طواجن فخار أو في كاسات التقديم ونضعه في الثلاجة حتى يبرد ويزين ويقدم وصحتين وهنا