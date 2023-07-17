الأوقاف: مليون و150 ألف جنيه لـ 3 أسر قرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف، عن صرف مليون و150 ألف جنيه لثلاث أسر قرآنية، تشجيعًا للأسر القرآنية وإكرامًا لها، وتقرر رفع جوائز فرع الأسرة القرآنية في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم إلى مليون ومائة وخمسين ألف جنيه لهذا الفرع فقط.

مليون و350 ألف جنيه لثلاث أسر قرآنية

وذلك على النحو التالي :

الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه .

الأسرة الثانية : 350 ألف جنيه .

الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه .

وسيكون الاختبار التحريري المؤهل للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم للأسر المتقدمة يوم الجمعة 21/7/2023م الساعة الثانية ظهرًا بمسجد النور بالعباسية .

والأسر التي لها حق دخول الاختبار هي اضغط على الرابط هنا

انطلاق فاعلية برنامج ( اقرأ الصيفي ) للمائة الثانية

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة ، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات ، ونظرًا للإقبال غير المسبوق على برنامج ( اقرأ الصيفي ) للمائة مكتبة الأولى ، قررت وزارة الأوقاف انطلاق فاعلية برنامج ( اقرأ الصيفي ) للمائة الثانية بمكتبات المساجد الكبرى لقاء أسبوعي يناقش أهم القضايا الدينية والثقافية.

ويقوم على وجود أحد الأئمة باستضافة أحد أساتذة الجامعة المتخصصين أو الأدباء أو الكتاب في لقاء أسبوعي بكل مكتبة ، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الدينية والثقافية التي تشغلهم ، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة.

ويتضمن اللقاء بعض المحاضرات التثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ، ويسهم في بناء الوعي الرشيد ، وتنمية روح الانتماء للوطن ، وسيتم تزويد هذه المكتبات بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف ، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 18 / 7 / 2023م .