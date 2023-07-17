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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والكاريبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

كشف سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية، من بروكسل، تفاصيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والكاريبي، متوقعاً وصول أكثر من 30 زعيما لإجراء محادثات بشأن التجارة والحرب الروسية في أوكرانيا والتغيرات المناخية.

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وقال مراسل القناة، الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه منذ ثمان سنوات في الوقت الذي يتحول فيه الاتحاد الأوروبي بعيدا عن روسيا والصين كشركاء تجاريين حاليين ويسعى إلى تنويع مورديه.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في بروكسل تشمل الطاقة والمواد الخام مع الأرجنتين وأورجواي وتشيلي، موضحاً أن بروكسل تضع نصب أعينها المواد الخام المهمة الموجودة بشكل طبيعي في أمريكا اللاتينية والتي يزداد الطلب عليها في دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحول التكتل عن الوقود الأحفوري نحو صناعة أكثر صداقة للمناخ.

وأوضح، أنه من المرجح أن تلعب آمال الاتحاد الأوروبي في إتمام اتفاقية التجارة الحرة مع البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي- ما يسمى بكتلة ميركوسور - والتي كانت قيد التفاوض منذ عام 1999، دورا على هامش القمة.

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