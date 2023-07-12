ممثل الاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج: السعودية تلعب دورا محوريا لتحقيق الأمن والاستقرار

التقى نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بمنطقة الخليج لويجي دي مايو.

واستعرض السلمي الأدوار الرقابية والتشريعية لمجلس الشورى، إلى جانب أدواره المتصلة بالدبلوماسية البرلمانية.



و أشاد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار، وبرؤية السعودية 2030 وبرامجها المتنوعة، وبالمبادرات السعودية المتعلقة بمواجهة التغير المناخي والتحديات البيئية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني وسُبل تعزيز التعاون البناء بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي.