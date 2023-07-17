الأوقاف : اعتماد 61 مقيم شعائر متطوعًا من المحالين إلى المعاش

اعتمد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف اليوم الاثنين، عدد (61) مقيم شعائر متطوعًا من المحالين إلى المعاش الراغبين في الاستمرار في خدمة بيوت الله (عز وجل) تطوعًا من مديريتي قنا والأقصر للعمل بالمساجد تطوعًا.

ودعا الله (عز وجل) أن يبارك فيهم وأن يتقبل عملهم خالصًا لوجهه الكريم، وعلى مديري المديريات تمكينهم من العمل في خدمة بيوت الله (عز وجل) تطوعًا ، وموافاة رئيس القطاع الديني بتقرير شهري عن مدى انتظامهم في العمل ، مع تفويض مديري المديريات في تلقي أي طلبات تطوع جديدة من العمال أو المؤذنين أو مقيمي الشعائر المحالين للمعاش، ورفعها لرئيس القطاع الديني بذات الآلية التي تم بها اعتماد هؤلاء المتطوعين.

انطلاق فاعلية برنامج ( اقرأ الصيفي )

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة ، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات ، ونظرًا للإقبال غير المسبوق على برنامج ( اقرأ الصيفي ) للمائة مكتبة الأولى ، قررت وزارة الأوقاف انطلاق فاعلية برنامج ( اقرأ الصيفي ) للمائة الثانية بمكتبات المساجد الكبرى لقاء أسبوعي يناقش أهم القضايا الدينية والثقافية ، ويقوم على وجود أحد الأئمة باستضافة أحد أساتذة الجامعة المتخصصين أو الأدباء أو الكتاب في لقاء أسبوعي بكل مكتبة ، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الدينية والثقافية التي تشغلهم ، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة.

كما يتضمن اللقاء بعض المحاضرات التثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ، ويسهم في بناء الوعي الرشيد، وتنمية روح الانتماء للوطن، وسيتم تزويد هذه المكتبات بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف ، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 18 / 7 / 2023م.