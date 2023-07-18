وزير الصحة: خدمات على أعلى مستوى تقدم للمصريين.. ويعلن مفاجأة سارة بشأن توافر الأدوية في الأسواق

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن العديد من الأمور منها إنشاء مدينة الدواء بالعاصمة الإدارية، وتفاصيل غلق وحدة صحية بقرية فاو، كما تحدث أيضا عن أزمة نفص الأدوية في الأسواق.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

بدون موظفين.. وزير الصحة يكشف القصة الكاملة لغلق وحدة قرية فاو |فيديو

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القصة الكاملة لـ غلق الوحدة الصحية في قرية فاو بمحافظة قنا.



وزير الصحة: الفيروس المنتشر بإحدى قرى قنا بسبب المياه الملوثة .. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك خدمات صحية على أعلى مستوى تقدم للمصريين.

وأوضح عبدالغفار: "اتخذنا كل الإجراءات الصحية والوقاية لحماية أهلنا المصابين بقرية في قنا"، لافتا: "الفيروس الذي أصاب أهالي قرية بقنا بسبب المياه الملوثة".



وزير الصحة: إجراء عمليات لـ 420 ألف مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن420 ألف مواطن تم إجراء عمليات لهم ضمن حملة 100 يوم صحة.



مرض غريب يهاجم قرية العليقات فى قنا.. وزير الصحة يكشف تطورات حالة المصابين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل حالة الأهالي في قرية العليقات بقنا بعد تعرض بعضهم لما يسمى بـ حمى الضنك.



خالد عبد الغفار: ما تشهده الصحة منذ 2014 لم يحدث من قبل..فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المواطن في الصعيد كان يذهب للقاهرة من أجل إجراء العمليات الصعبة، مؤكدا: "هناك خدمات صحية على أعلى مستوى تقدم للمصريين".



وزير الصحة يزف بشرى سارة بشأن توافر الأدوية في الأسواق.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن جميع سلاسل الإمداد تأثرت بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.



وزير الصحة: إنشاء مدينة الدواء بالعاصمة الإدارية يعود بالنفع محليا وإقليميا.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد ضوابط لصرف الدواء في مصر مثل الضوابط العالمية المقررة، والتي يتم العمل بها.