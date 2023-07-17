أحمد موسى يشيد بالتواجد الكبير للسياحة الأوروبية والعربية في مصر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نسبة الإشغال في الفنادق الآن وصل لـ100%، رغم زيادة الأسعار بنحو 40% في مصر وخارجها، مثل قبرص واليونان وتركيا وغيرها.

ووجه أحمد موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الشكر للأشقاء العرب على تواجدهم للسياحة في مصر حاليا، مشيدا بالتواجد الكبير للسياحة الأوروبية أيضا، معلقا: مصر قبلة السياحة العربية هذا العام.



وأشار: "أشقائنا العرب اختاروا مصر وجهتهم السياحية هذا العالم"، موضحا: "مصر قبلة للسياحية العربية هذا العالم".



وأضاف أحمد موسى: انخفاض قيمة الجنيه له تأثير إيجابي كبير أمام العملات الأجنبية في زيادة الإقبال السياحي.