مؤسسة أبو العينين الخيرية تساهم في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد مساهمة مؤسسة أبو العينين الخيرية في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مؤسسة النائب محمد أبو العينين الخيرية تقدم دعم كبير وخدمات للمواطنين ضمن مبادرة 100 يوم صحة".

وفي ذات السياق، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن420 ألف مواطن تم إجراء عمليات لهم ضمن حملة 100 يوم صحة.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نناشد المواطنين الذهاب وأجاء التحاليل ضمن حملة 100 يوم صحة".

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،: "حملة100 يوم صحة سنتساهم في انتهاء قوائم الانتظار لأصحاب مرضى القلب في محافظة قنا"، مؤكده: "مستشفيات وزارة الصحة جاهزة لاستقبال أي حالات مرضية يتعرض لها المصيفين".