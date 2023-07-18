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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا هيكلية

صدى البلد

 


قالت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن اقتحامات عدة طالت مدينة القدس اليوم من مستوطنين، منها اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت في إفادتها على الهواء، أن نحو 121 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة المستولى عليه منذ النكسة عام 1967، في حراسة شرطية مشددة.

ولفتت إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا تلموديا ورقصات استفزازية، وخرجوا من الجهة الشرقية، تحديدا من باب السلسلة، وهذا ليس مسارا عبثيا، فإن الرواية التلمودية تقول إنه بعد بناء الهيكل المزعوم سيكون الدخول للهيكل من مصلى باب الرحمة.

وذكرت أن هناك حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من شباب القدس، نتيجة افتتاح مركز تجاري حضره رئيس بلدية الاحتلال، إضافة إلى الاعتداء على أهالينا في القدس الشرقية، بينما قامت عصابات "دفع الثمن" بحرق مركبات الفلسطينيين في بلدة أبو غوش في القدس.

القاهرة الإخبارية الفلسطينيين القدس الشرقية المسجد الأقصي المبارك المسجد الأقصى

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