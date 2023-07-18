نقيب المحامين يصدر قرارًا بصرف معاش لأسر أيمن عبدالستار وياسر جلال

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة كاملًا، لأيمن عبدالستار المحامي بسوهاج، والذي توفى بحادث مروري أمس الإثنين، وياسر جلال الذي توفي هو وزوجته وأبنائه الثلاثة، يوم السبت، إثر حادث أليم.

ووجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق للزملاء المحامين، دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.



وتقدم نقيب المحامين بصادق عزائه ومواساته وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة الأستاذين ياسر جلال المحامي ببني سويف، وزوجته وأبنائه الثلاثة، وللأستاذ أيمن عبدالستار المحامي بسوهاج، سائلين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويغفر لهما، ويرحمهما، ويسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.