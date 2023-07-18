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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية بالفيوم

الدكتور حمدى نور
الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم

واصلت  كلية التربية الرياضية  بجامعة الفيوم  ، إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكلية ، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بحضور  الدكتور حمدي نور الدين، عميد الكلية، ورئيس لجنة الاختبارات العامة للقدرات، و الدكتور محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على الاختبارات، و الدكتور أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز علي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من  أعضاء هيئة التدريس.

صرح أ.د حمدي نور الدين، أن الاختبارات أجريت فى يومها الأول على  500 طالب وطالبة وتضمنت الكشف الطبي الأولي ثم اختبارات الطول والوزن والقوام، تليها الاختبارات البدنية والمهارية، ثم الاختبار المعرفي، والمقابلة الشخصية، ثم الكشف الطبي العام.

 

وأوضح أ.د محمود البشيهي، أن اختبارات القوام والبدنية والمهارة تتضمن التأكد من خلو الطالب من أي تشوهات بالقوام، والتعرف على الألعاب التى يمارسها الطالب، ومهاراته في الجري ١٠٠م و٨٠٠ م للذكور، و٥٠ و٦٠٠م للإناث، والرشاقة والمرونة الجسدية، وبعد الانتهاء من الاختبارات العامة يتم إجراء الكشف الطبي العام، والذي يراعى خلاله خلو الطالب من أي أمراض مزمنة.

 

فيما أشار أ.د أشرف العباسي، أنه يشترط ألا يقل طول الطلاب الذكور فى اختبارات الطول عن ١٦٥ سم، والإناث عن ١٥٥ سم، ويستثنى من هذا الشرط الطلاب الحاصلين على شهادات التفوق الرياضي الموثقة من اتحاد اللعبة واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.

 

 

 

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