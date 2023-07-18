طلعت عبدالقوي: دعمنا أكثر من 30 مليون مواطن بمواد غذائية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلي وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف منذ أن بدأ في مارس 2022 كان هدفه الأول رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف "عبدالقوي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"، على قناة "اكسترا نيوز"، مع الإعلامي شادي شاش، أن المجتمع المدني تدخل من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا، وهو ما تبلور في عدد كبير من المبادرات التي أطلقها التحالف الذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وتابع، أن أهم تلك المبادرات دعم أكثر من 30 مليون مواطن مصري في صورة مواد غذائية، وجرى تقديم خدمات علاجية لـ5 ملايين مواطن من خلال العمليات الجراحية والكشوفات، وتم توفير 94 ألف شقة للأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح: "تم دعم صغار الفلاحين وعددهم 100 ألف مزارع وتم توفير المستلزمات ما بين الأسمدة والتقاوي وغيرها من أجل زراعة 100 ألف فدان قمح وفول صويا، وجرى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 2.2 مليار جنيه".