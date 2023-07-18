انتصار السيسي تهنيء الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بالعام الهجري الجديد.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك :"كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي".