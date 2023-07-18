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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطير في أمريكا.. ومناطق تجاوزت الـ30 يومًا سخونة

حرارة بالغة في أمريكا
حرارة بالغة في أمريكا

ستستمر درجات الحرارة المرتفعة بشكل خطير في إصابة الأجزاء الجنوبية الغربية والجنوبية الوسطى من الولايات المتحدة، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى منتصف الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ومن المتوقع أن تكون الحرارة قياسية كل يوم حتى أيام مقبلة ربما منتصف الأسبوع في "ولايات فور كورنرز، من تكساس إلى وادي المسيسيبي السفلي وجنوب فلوريدا".

وقالت الأرصاد الأمريكية، إن  درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار "ستبقى عالية في الصحراء الجنوبية الغربية وفي عمق قلب تكساس".

وقالت التوقعات: "في أقصى الشرق، يمكن أن يتوقع في ساحل الخليج والجنوب الأوسط ارتفاعات نهارية في منتصف التسعينيات العلوية  بالفهرنهايت، ما يؤدي إلى مؤشرات حرارة شديدة الحرارة بين 105-115 فهرنهايت"، أي أكثر من 46 درجة.

تم نشر تنبيهات لمستويات حرارة خطيرة في مناطق أريزونا وتكساس لأكثر من 30 يومًا على التوالي كموجة  حرارية طويلة الأمد.

لم تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 90 درجة في منطقة فينيكس منذ الأسبوع الماضي، وهو اتجاه قد يكون مميتًا لمن ليس لديهم مكيف هواء إذا لم يتمكنوا من تبريد أجسادهم.

في ولاية تكساس، حطمت مدينة إل باسو El Paso رقمها القياسي في درجات الحرارة المرتفعة يوم الخميس بعد أن مرت 28 يومًا متتاليًا فوق 100 درجة، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية.

من المحتمل أن يمتد هذا الخط إلى ما بعد 30 يومًا، حيث من المتوقع أن تشهد إل باسو درجات حرارة لا تقل عن 103 درجات خلال منتصف الأسبوع المقبل.

وقد تتخطى مناطق بأمريكا الـ55 درجة مئوية،  حيث إن ديث فالي  بكاليفورنيا - واحدة من أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض - يمكن أن تتجاوز درجة الحرارة الرسمية بها 54 درجة مئوية.

درجات الحرارة بشكل خطير الولايات المتحدة توقع ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل

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