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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال 5 ساعات.. حفل عمر العبد اللات sold out

الفنان الأردني عمر
الفنان الأردني عمر العبداللات

وقع الاختيار على الفنان الأردني عمر العبداللات، من قبل إدارة "مهرجان جرش للثقافة والفنون" ، لافتتاح الحفلات الجماهيرية لدورة المهرجان السابعة والثلاثين التي ستقام خلال الفترة ما بين 26 يوليو الحالي وحتى الخامس من أغسطس المقبل.

وطرحت إدارة المهرجان مساء أمس، الاثنين، تذاكر الحفلات الجماهيرية، التي ستقام على المسرح الجنوبي الذي يتسع لأربعة آلاف شخص، ولم تمضِ أكثر من 5 ساعات على طرح التذاكر، حتى نفدت جميع تذاكر الحفل، ورفع الموقع الرسمي عبارة "sold out" على بطاقات حفل العبد اللات.

تحت شعار ويستمر الفرح.. تفاصيل حفلات مهرجان جرش


ومن المقرر أن يُحيي العبد اللات حفله الجماهيري، مساء يوم الخميس 27 يوليو الحالي بمرافقة فرقته الموسيقية والمكونة من 80 عازفا بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، حيث اختارت إدارة المهرجان العبد اللات ليكون الفنان الوحيد الذي سيحيي حفلاً منفرداً، فيما ستجمع بقية الحفلات الجماهيرية فنانين اثنين في كل ليلة.

ويعتبر العبداللات أكثر فنان غنى في دورات "مهرجان جرش"، إذ سيسجل هذا العام المشاركة الثالثة عشر له، متفوقاً على النجوم: نجوى كرم التي غنت ثماني مرات، وكاظم الساهر ووائل كفوري اللذين غنيا سبع مرات، وماجدة الرومي التي غنت ست مرات.

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