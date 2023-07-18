عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يشارك في الملتقي المصري الصيني

جامعة سمنود تكنولوجية
جامعة سمنود تكنولوجية

شارك د. منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية ، في ملتقى رؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية وعدد من ممثلي 12 جامعة تكنولوجية صينية .

وجاء ذلك في إطار التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والصين، وذلك بحضور د. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني نيابة عن الوزير ود. شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي.

رئيس جامعة طنطا: إعلان القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض


وقال د. منتصر دويدار رئيس الجامعة، إن الملتقي تناول عرض فيديو تعريفي عن التعليم التكنولوجي بمصر وأيضا عن  نظيره بالصين بالإضافة إلى تبادل المطبوعات عن الجامعات.

وفقاً لتصنيف EduRank2023.. جامعة طنطا تحصد المركز الأول محليا والثانى أفريقيا بالهندسة البيئية

كما سلم د. منتصر دويدار، مطبوعات عن الجامعة التكنولوجية بسمنود يشمل رؤية ورسالة الجامعة والبرامج الدراسية والإمكانات المادية والبشرية، مؤكدا علي أهمية الملتقي لأنه يهتم بتبادل الخبرات في المجالات التي تركز علي بناء الانسان والإستثمار فيه، ودعم التنمية المشتركة بين مصر والصين.

IMG-20230718-WA0019
IMG-20230718-WA0019
IMG-20230718-WA0018
IMG-20230718-WA0018
التعليم التكنولوجى بمصر البرامج الدراسية الجامعة التكنولوجية بسمنود الجامعات التكنولوجية الجامعة التكنولوجية الوزير للتعليم الفني تبادل الخبرات تحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

موضوعات متعلقة

جامعة سمنود التكنولوجية تكرم الأولى على التعليم الفني.. صور

ترشيحاتنا

رسميا.. خالد الغندور: مصطفى فتحي في بيراميدز

دعاء آخر يوم في العام الهجري 1444 .. يغفر كل ذنوبك الماضية

يقلد إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

بالأسماء.. وزير العدل يصدر قرار بتشكيل إدارة التفتيش الفني بقضايا الدولة

خطوة مرعبة.. غواصة أمريكية نووية تقوم بأول زيارة لـ كوريا الجنوبية

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

فيديو لا يصدق.. امرأة تدخل مطعما شهيرا على حصان في أستراليا

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ