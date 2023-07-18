شاهد.. رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يشارك في الملتقي المصري الصيني

شارك د. منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية ، في ملتقى رؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية وعدد من ممثلي 12 جامعة تكنولوجية صينية .

وجاء ذلك في إطار التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والصين، وذلك بحضور د. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني نيابة عن الوزير ود. شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي.



وقال د. منتصر دويدار رئيس الجامعة، إن الملتقي تناول عرض فيديو تعريفي عن التعليم التكنولوجي بمصر وأيضا عن نظيره بالصين بالإضافة إلى تبادل المطبوعات عن الجامعات.

كما سلم د. منتصر دويدار، مطبوعات عن الجامعة التكنولوجية بسمنود يشمل رؤية ورسالة الجامعة والبرامج الدراسية والإمكانات المادية والبشرية، مؤكدا علي أهمية الملتقي لأنه يهتم بتبادل الخبرات في المجالات التي تركز علي بناء الانسان والإستثمار فيه، ودعم التنمية المشتركة بين مصر والصين.

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