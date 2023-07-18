شعرت بالانبهار.. لقاء سويدان: مدينة العلمين الجديدة على مستوى عالمي .. فيديو

قالت الفنانة لقاء سويدان ، إنها شعرت بالانبهار لما رأته في مدينة العلمين الجديدة ، متابعة : " بقالي سنة ونصف ماروحتش الساحل وفجأة لما جيت حسيت نفسي في عالم أخر .. ايه العمران ده ! " .

وتابعت الفنانة لقاء سويدان ، خلال لقائها ببرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أنها لا تصدق المدة السريعة التي تم فيها الانتهاء من هذا العمران، مضيفة : "الهواء في مدينة العلمين الجديدة ساحر عن القاهرة " .

وأردفت ، أنها تشعر بفارق ساحر بين العلمين الجديدة والقاهرة ، متابعة : " حاجة على مستوى عالمي .. وأحيي القيادة السياسية " .

وأكملت : كل حاجة موجودة في المدينة ، وكل حاجة معمول حسابها ، وشايفة حتى الإضاءة بالليل مختلفة عن النهار .

وأشارت ، إلى أن الممشى السياحي بالعلمين الجديدة ضخم ، ويمكنك من التمشية والترفيه .