بعد بوتين.. إجراء عاجل من البرلمان الأوربي لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس بيلاروس

دعا البرلمان الأوروبي، المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، مستشهدا بأمر مماثل بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال البرلمان الأوروبي في البيان، إن “بيلاروس مسؤولة عن الأضرار والجرائم المرتكبة في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال دور النظام في عمليات النقل غير القانونية للأطفال”.

وفي إشارة إلى مذكرات توقيف صدرت في وقت سابق بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، قال البرلمان الأوروبي إن “أعضاء البرلمان يطالبون المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في أمر اعتقال مماثل بحق أليكساندر لوكاشينكو”.

وأصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، مذكرة توقيف بحق بوتين ولفوفا بيلوفا في مارس، بدعوى “الترحيل غير القانوني” لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية ولم تعترف باختصاصها.

وفي يونيو، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو مواطن بريطاني من أصل باكستاني، تجاوز جميع الإجراءات للتحرك بسرعة غير مسبوقة “لتلفيق المذكرة” ضد الرئيس الروسي ومفوض حقوق الإنسان.

وقال لافروف، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، بشأن بوتين حصل على تمويل قدره 10 ملايين جنيه استرليني.