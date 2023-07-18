إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، إن اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا.

وتمت دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرج الشهر المقبل، لكنه هدف لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

وتدور المعضلة الدبلوماسية لجنوب إفريقيا في المحكمة، حيث يحاول حزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي، إجبار الحكومة على ضمان احتجاز زعيم الكرملين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا خطت قدمه في البلاد.

ولكن في إفادة خطية، وصف رامافوزا طلب التحالف الديمقراطي بأنه “غير مسؤول”، وقال إن الأمن القومي معرض للخطر.

وقال رامافوزا: “لقد أوضحت روسيا أن اعتقال رئيسها الحالي سيكون إعلان حرب”.